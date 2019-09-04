البابا للرئيس الإيطالي: أصلي لأجل خير شعبكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال البابا فرنسيس مخاطبا رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتّاريلا، إنه يصلي لأجل خير الشعب الإيطالي.

وفي الرسالة التقليدية التي اعتاد البابا توجيهها لرئيس الجمهورية عند تركه البلاد، والتي بعثها صباح الأربعاء لدى انطلاقه في الرحلة الرسولية الحادية والثلاثين التي ستقوده إلى أفريقيا، قال فرنسيس “وأنا أشد حقويّ استعدادا لبدء رحلتي الى موزمبيق، مدغشقر وجمهورية موريس، تدفعني الى ذلك، الرغبة بلقاء الإخوة في الإيمان وسكان تلك الدول العزيزة، يسرني أن أخاطبكم يا سيادة الرئيس، معرباً لكم عن أسمى تحياتي”.

وخلص البابا بيرغوليو الى القول “أرفق التحيات بأحرّ الصلوات من أجل خير الشعب الإيطالي”.