أنباء عن عوائق أمام تولي دي مايو حقيبة الخارجية ومسؤول برلماني ينفي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى مسؤول برلماني في حركة خمس نجوم ما تردد في الساعات الاخيرة بشأن عوائق تقف أمام تولي الرئيس السياسي للحركة، لويجي دي مايو منصب وزير الخارجية في حكومة الائتلاف مع الحزب الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء المكلف جوزيبي كونتي.

وقال رئيس برلمانيي حركة خمس نجوم في مجلس النواب، فرانشيسكو دوفا “عقبات أمام دي مايو لتولي حقيبة الخارجية؟ لا أعرف أي شيء عن ذلك. لقد إنتهينا من كتابة برنامج الحكومة والذي سيعلنه رئيس الوزراء كونتي في أقرب وقت ممكن”.

وكانت مصادر برلمانية قد رجحت إسناد رئاسة الدبلوماسية الايطالية إلى دي مايو، إلا أن مصادر أخرى توقعت في وقت لاحق أن يحتفظ بمنصبه في الحكومة السابقة، أي أن يظل وزيراً للعمل والتنمية الاقتصادية.

وكان سالفيني، الحليف السابق، قد قال في تصريح سابق “قرأت أن دي مايو يمكن أن يكون وزيراً للخارجية. لماذا يفعل ذلك؟ كيف يمكن له أن يتخلى عن وزارة فتحت ملف أزمات مالية لـ 150 شركة إيطالية لينتقل في غضون شهر إلى وزارة الخارجية؟”