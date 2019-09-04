إيطاليا: وزراء الحكومة الجديدة يؤدون القسم الدستورية صباح الغد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت بيان صدر عن قصر الحكومة الإيطالية (كيجي)، أن وزراء الحكومة الجديدة سيؤدون القسم الدستورية عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس.

وأضاف البيان أن “رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي قام بفك التحفظ في قصر الرئاسة الإيطالية (كويرينالي)، خلال لقائه رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا”، حيث “تم تحديد موعد أداء القسم الدستورية”.

واستعرض البيان أسماء الوزراء، وهم: لويجي دي مايو لوزارة الخارجية، لوتشانا لامورجيزي للداخلية، بقاء ألفونسو بونافيدي وزيرا للعدل، لورينزو غويريني للدفاع، روبرتو غواليتيري للإقتصاد، ستيفانو باتوانيللي للتنمية الاقتصادية، تيريزا بيلانوفا للسياسات الزراعية، بينما بقي سيرجو كوستا وزيراً للبيئة.

وزارة البنية التحتية تولت رئاستها باولا دي ميكيلي، وزارة العمل نونتسيا كاتالفو، التعليم، الجامعة والبحوث لورينزو فيورامانتي، بينما عاد الى وزارة الموروث الثقافي مع تخويل للسياحة، داريو فرانشيسكيني. تغيير آخر في وزارة الصحة، التي تقلد رئاستها روبرتو سبيرانتسا.

وبهذا الصدد، قال جوزيبي كونتي بعد قراءة قائمة الوزراء في قصر (كويرينالي): “ونحن نتقوى ببرنامج يتطلع إلى المستقبل، سنركز مع فريقنا هذا أفضل طاقاتنا ومهاراتنا وشغفنا الشديد، لجعل إيطاليا أفضل”، وذلك “تحقيقا لمصلحة جميع المواطنين من الشمال إلى الجنوب”.

هذا ومن بين الوزارات بدون حقائب، هناك وزير العلاقات مع البرلمان فيديريكو دينكاه، باولا بيزانو للابتكار التكنولوجي، فابيانا دادوني للإدارة العامة، فرانشيسكو بوتشا للشؤون الإقليمية والاستقلال الذاتي، جوزيبي بروفينتسانو وزير الجنوب، فينتشينتسو سبادافورا لسياسات الشباب، إيلينا بونيتّي لتكافؤ الفرص وإينتزو أميندولا للشؤون الأوروبية.