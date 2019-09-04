دي مايو: سنبدأ من حيث انتهينا في الحكومة الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم لويجي دي مايو، إن “هناك رغبة كبيرة بالعمل، وسنبدأ من حيث توقفنا”، حيث “سيتم تسريح 345 برلمانياً وتوفير حوالي نصف مليار يورو، يتم تخصيصها للمدارس، البنية التحتية والمستشفيات”.

وكتب وزير الخارجية الجديد على صفحته في (فيسبوك) الأربعاء، “بعد تصويت الأعضاء على منصة (روسّو)، أغلقنا اليوم هيكل الفريق الحكومي الجديد”، مشيراً الى أنها “ستكون حكومة شجاعة وطموحة، قادرة على تنفيذ التدابير المهمة من أجل نمو إيطاليا وتنميتها”.

وتابع دي مايو، “ستبقى حكومة قادرة على دعم نسيج ريادة الأعمال، توفير فرص جديدة في سوق العمل”، فضلا عن كونها “حكومة قريبة من الأسر، لا أولئك الذين بأمسّ الحاجة إليها وحسب”، لكن “للطبقة الوسطى بأكملها”.