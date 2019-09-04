نتنياهو يلتقي جونسون ووزير الدفاع الامريكي في لندن غدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – يغادر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى العاصمة البريطانية لندن غدا الخميس حيث سيجتمع ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الدفاع الأمريكي مارك آسبير.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان الأربعاء، “سيكون هذا أول لقاء لرئيس الوزراء معهما (جونسون و آسبير) بعد أن توليا منصبيهما كرئيس وزراء ووزير دفاع، وهذا سيكون أيضا أحد اللقاءات الأولى التي سيعقدها الاثنان مع زعماء من المنطقة”.

واضاف “سيبحث رئيس الوزراء نتنياهو مع نظيره البريطاني جونسون الأوضاع الإقليمية والسبل لصد الإرهاب والعدوان اللذين تمارسهما إيران”.

وتابع مكتب نتنياهو “كما سيبحث مع وزير الدفاع الأمريكي آسبير احتياجات إسرائيل الأمنية”. وقد “تحدث رئيس الوزراء مع السيد آسبير أمس هاتفيا واتفق معه على توسيع دائرة محادثاتهما في لندن”.