الداخلية الإيطالية: عمل على جمع بيانات معسكرات غجر الروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنها في إطار العمل على معالجة بيانات مستوطنات مجتمعات غجر الروما، السنتي والكامينانتي، وفقًا لتوجيهات الوزير السابق ماتيو سالفيني الموقَّعة في 15 تموز/يوليو الماضي.

وأعلمت الوزارة في بيان الأربعاء، أن “الهدف من العمل، هو الحصول على صورة محدثة ومتعمقة للوضع الخاص بضمان ظروفٍ معيشيةٍ أفضل (للمجتمعات المذكورة) وامتثالها للقواعد”.

وقال سالفيني “إنني أعمل وسأعمل على ضمان الامتثال للقوانين وإخلاء المستوطنات غير القانونية، وأنا فخور برؤساء البلديات من حزب الرابطة”، فـ”حيث نحكم نحن، من لا يحترم القواعد يدفع الثمن”.

وذكّرا سالفيني بأن “هذه هي حال معسكر أوراتويو لغجر الروما في بيزا (وسط)، حيث بنى المجلس البلدي جدارًا لمنع دخول المواد الكبيرة الحجم ومنع نشوب الحرائق”. واختتم بالقول إنه “في شهر آذار/مارس الماضي، كان هناك 259 شخصًا”، في المخيم المذكور “ونحن نقوم بإجلائهم في هذه الساعات. كما عهدتمونا: من الأقوال إلى الأفعال”.