سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي: أغلقنا موسماً من الكراهية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين العام للحزب الديمقراطي نيكولا تزينغاريتّي إنه مع الحكومة الجديدة، قمنا بإغلاق موسم من الكراهية.

وأضاف تزينغاريتّي في تصريحات لنشرة أخبار (سكاي نيوز) الأربعاء، “لقد سادت فكرة إنقاذ بلادنا من الانجراف الخطير والشعبوي القائم على الكراهية، خطر زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب، والخوف من انفجار الحسابات العامة”.

وتابع القيادي الديمقراطي “لقد سعينا معا على طريق أخرى، فهذه حكومة تقوم على أساس القدرة على المواجهة، وقبل كل شيء على إغلاق موسم الكراهية، والذي ربما كان يلزم من يسعى لكسب الأصوات، لكنه لا يخدم الإيطاليين”.

وذكر سكرتير الحزب الديمقراطيأنه “بشأن المراسيم الأمنية، هناك بالفعل توجيهات من قبل رئيس الجمهورية لإعادة النظر مرة أخرى فيها”، لكن “هناك قبل كل شيء، اعتراف بأن إيطاليا لم تمتلك سياسات هجرة هذا العام”، بل “تم استخدام هذا الموضوع لتخويف الإيطاليين”. واختتم بالقول “نحتاج إلى إعادة بناء سياسة هجرة جديدة قائمة على الأمن والشرعية”، بل “وعلى الإنسانية أيضًا”.