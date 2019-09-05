نتنياهو: هذا هو الوقت المناسب لزيادة الضغط على إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذا هو الوقت المناسب لزيادة الضغط على إيران، رافضا أي مساعي لحديث المجتمع الدولي معها.

وذكر نتنياهو أنه سيبحث هذا الأمر اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأمريكي مايك اسبير.

وقال نتنياهو قبيل مغادرته مطار بن غوريون في تل ابيب “لقد أبلغنا هذا الصباح بانتهاك آخر، أكثر تحديًا، من جانب إيران، هذه المرة في سعيها للحصول على أسلحة نووية، وهذا ينضم إلى الأعمال العدوانية الإيرانية ضد الشحن الدولي وضد دول المنطقة، فضلاً عن جهودها لتنفيذ هجمات قاتلة، ضد دولة إسرائيل، إن هذه الجهود لم تتوقف”.

وأضاف نتنياهو” هذا ليس وقت إجراء محادثات مع إيران؛ هذا هو الوقت المناسب لزيادة الضغط على إيران، وسأناقش كل هذه القضايا وغيرها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأمريكي مايك أسبير خلال زيارتي الخاطفة إلى لندن. هذه قضايا مهمة لدولة إسرائيل في جميع الأوقات، لكن الآن بشكل خاص”.

وكان نتنياهو قد أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معارضته للجهود الفرنسية لتسهيل محادثات إيرانية – أمريكية حول البرنامج النووي الإيراني.