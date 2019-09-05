كاهن إيطالي: أصلي لكي تحقق الحكومة تقدماً حقيقياً على طريق السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال كاهن إيطالي إنه يصلي لكي تحقق الحكومة الجديدة تقدماً حقيقياً على طريق السلام في البلاد.

وكتب عالم اللاهوت والمدير الحالي لمجلة (تشيڤيلتا كاتّوليكا)، الأب أنطونيو سبادارو اليسوعي في تغريدة على مدونة (تويتر) الخميس، “إنني أصلي اليوم مع جماعة القداس الروماني للكنيسة الكاثوليكية، التي تطلب من الله أن يستمع إلى الصلاة لأجل بلدنا”.

وخلص الكاهن اليسوعي الى القول، “نصلي لكي يتم بفضل صدق المواطنين وحكمة الحكام، إحراز تقدم حقيقي على طريق السلام، من قبل الحكومة الجديدة”.

هذا ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الحكومة الجديدة القسم الدستورية عند تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، أمام رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، في مقر الرئاسة، قصر (كويرينالي).