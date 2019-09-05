الحزب الديمقراطي الإيطالي: يمكن للحكومة أن تدوم طويلاً وتبلي حسناً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الحزب الديمقراطي الإيطالي على لسان أمينه العام نيكولا تزينغاريتّي، إن هذه الحكومة الجديدة يمكنها أن تدوم طويلاً، وأن تبلي حسناً.

وأضاف تزينغاريتّي في تصريحات متلفزة مساء أمس، “لقد كانت أياماً صعبة، لكن كان من المهم المضي قدمًا لإنقاذ هذا البلد، إعادة دفع عجلة الاقتصاد واستعادة كرامة إيطاليا”.

أما بالنسبة لانتقادات ماتيو سالفيني لتوزيع المناصب، فقد قال سكرتير الحزب الديمقراطي: “إن سالفيني يعيش على الاتهامات والجدل”، وقد “تسبب هذا في إلحاق ضرر كبير لإيطاليا”.

وتابع القيادي بالحزب الديمقراطي، “لقد ولدت الحكومة القديمة بموجب عقد، والحكومة الجديدة وفق برنامج مشترك. لم يتكرر خطأ العقد مع الأفكار المتعارضة، بل هناك خطة مشتركة لإنقاذ إيطاليا. أنا واثق”، من الحكومة.

وردا على سؤال عما إذا كان الحكومة ستستمر حتى نهاية الفترة التشريعية؟ أجاب “هذا هو الهدف والظروف متوفرة”، لكن “يجب ألا نكون كسولين علينا تنفيذ مضمون البرنامج، وقبل كل شيء يجب العمل بروح جديدة”، فـ”لا يمكن للقوى السياسية أن تتشاجر كل يوم”، مؤكدا “لقد وضعنا برنامجًا وعلينا العمل الآن لأجل خير إيطاليا”.

وكان زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني قد كتب على منصة (تويتر)، إن “حكومة الكراسي، المناصب المعاد تدويرها والسلطة الأوروبية القوية لن يُكتب لها عمراً طويلاً”، حيث “ستكون المعارضة في البرلمان، بالبلديات وفي الساحات، وفي النهاية سنصوت وننتصر”. واختتم بالقول “أنا لا أستسلم ولا أتخلى عن الأصدقاء أبداً، فالشرف بالنسبة لي يأتي قبل الوزارات”.