مصادر أوروبية: جينتيلوني هو المفوض الإيطالي الجديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قالت مصادر أوروبية إن رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني، سيكون المفوض الأوروبي لإيطاليا في السلطة التنفيذية التي تترأسها أورسولا فون دير لين.

ووفقاً لتسريبات من مصادر في بروكسل، فقد “تم إبلاغ اسم جينتيلوني إلى الرئيسة المنتخبة الليلة الماضية”.

وكانت مصادر إيطالية قد أفادت في شهر آب/أغسطس المنصرم، بأن الحكومة ستطلب من رئيسة المفوضية المنتخبة أوروسولا فون دير لاين مهلة لتقديم مرشحها لعضوية الجهاز الأوروبي التنفيذي الجديد للفترة 2019-2024.

وقد تلقت فون دير لاين حتى ذلك الوقت أسماء مرشحين من 25 دولة عضو في الاتحاد من أصل 27، باستثناء إيطاليا وفرنسا، إذ أن بريطانيا التي تستعد لترك التكتل الموحد، لا تنوي تقديم مرشح عنها.