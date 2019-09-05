بلجيكا: التجارة مع بريطانيا لن تتوقف فور انسحابها من الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، تؤكد السلطات المختصة في بلجيكا بأن التجارة القائمة مع لندن لن تتوقف بين ليلة وضحاها.

وحول هذا الأمر، تؤكد الوكالة الوالونية للتصدير والاستثمار الأجنبي أن انسحاب بريطانيا بدون اتفاق أو ما يُعرف بـ”بريكست قاس”، سيكون ضاراً للجميع، خاصة وأن بلجيكا هي من بين البلدان الأوروبية الأكثر تأثراً بالأمر.

وترى المدير العامة للوكالة باسكال ديلومينت، أن الضرر الذي سيلحق بالجميع جراء بريكست لا يعني توقف التجارة تماماً، وقالت “سنستمر في التصدير ولكن الأمور ستصبح أكثر تعقيداً، إذ سنعود لتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية”، حسب كلامها.

وكانت بلجيكا، ومثلها فرنسا، قد أعلنت في وقت سابق هذا العام عن قيامها بضخ مزيد من العناصر الشرية والإمكانيات المادية والتقنية من أجل تسهيل عمليات المراقبة والإجراءات الجمركية على الحدود مع بريطانيا بعد بريكست.

ويتوقع قطاع التجارة البلجيكية أن يُسفر انسحاب بريطانيا بدون اتفاق عن فقدان 42000 وظيفة في شمال وجنوب البلاد معاً.

وحرصت المسؤولة البلجيكية على التأكيد بأن ارتفاع نسبة صادرات البلاد نحو بريطانيا مستمر حالياً، إذ تم تسجيل ارتفاع نسبته 12.7% عام 2018.

وعزت ديلومينت، هذا الأمر الى الخوف الذي يشعر به المستوردون البريطانيون والذين زادوا من حجم مستورداتهم من أوروبا خلال الأشهر الماضية تحسباً لحالة شح في بعض المواد خاصة الطبية والدوائية.