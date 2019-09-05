كاهن إيطالي: الحكومة الجديدة كفوءة وشابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – وصف كاهن إيطالي الحكومة الجديدة بأنها “كفوءة وشابة”.

وأضاف الكاهن اليسوعي، عالم اللاهوت والخبير السياسي، الأب بارتولوميو سورجي، في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، “مبارك الهدف الذاتي الذي أقدم عليه سالفيني!”، فـ”حكومة كونتي الثانية، أنتجت ضميراً ديمقراطياً في البرلمان”، إنها “حكومة جديدة، كفوءة وشابة”.

وكان الكاهن اليسوعي قد انتقد وزير الداخلية السابق، مهاجما إياه في الأيام الأخيرة في تغريدة، قائلا: “إن المافيا وسالفيني يحكمان بالخوف والكراهية، ويتظاهران بأنهما متدينان”، بينما “يمكن دحرهما بمقاومة الخوف والكراهية والكشف عن تقوهما الزائفة”.

وفي رد فوري من جانب صاحب وزارة الداخلية السابق، الذي كتب على فيسبوك: “حتى السن المتقدمة لا تبرر بعض الألفاظ المعتوهة، عليك الخجل”.