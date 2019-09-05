الخارجية الإيطالية: خطأ سحب سفيرنا من مصر بسبب قضية مقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وكيل وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة السابقة، والقيادي في حركة خمس نجوم، مانليو دي ستيفانو، “أعتقد أن سحب سفيرنا (من مصر) يمثل خطوة خاطئة”، ردا على طلب عائلة جوليو ريجيني ذلك من الوزير الجديد لويجي دي مايو.

وكان الباحث الايطالي الشاب، قد تعرض للاختطاف والقتل، حيث تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

وأكد دي ستيفانو، متحدثًا إلى والدي ريجيني، سيموني وماريا في تصريحات إذاعية الخميس، “يجب أن نستمر بحزم في طلب الحقيقة”، مبينا أن “سحب السفير يعني إعطاء ذريعة لمصر للكف عن الاهتمام بالقضية، لأنه يعني قطع الحوار”، فـ”قضية ريجيني ذات أصول ترتبط ببعض المصالح”.

وخلص وكيل الوزارة الى القول “أعتقد أن الخطوة الصحيحة هي البقاء في مصر والمطالبة بالحقيقة”، فإن “قطع العلاقة يعد بمثابة معروف نقدمه لأعدائنا ولمصر”، التي “قد تكف عن الإهتمام بالقضية”.