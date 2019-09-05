وزير الداخلية الإيطالي السابق: آمل ألا يسعى أحد لتفكيك قوانين الأمن والهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا زعيم حزب الرابطة، وزير الداخلية السابق، ماتيو سالفيني خليفته في الحكومة الجديدة إلى عدم إلغاء مرسومين أمنيين أقرهما البرلمان خلال دورته الحالية، إنتقدهما بشدة الحزب الديمقراطي الشريك الجديد لحركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم.

وفي تصريحات إذاعية رداً على سؤال حول تقييمه لوزيرة الداخلية في الحكومة الجديدة، لوتشيانا لامورغيزي، أجاب سالفيني “أحكم على الناس بالوقائع. لذلك، سنرى”. واضاف “إذا طلبت مني النصيحة، بالنظر إلى تجربتي، سأقدمها بكل سرور. لقد كانت رئيسة مكتب وزير الداخلية الاسبق أنجيلينو ألفانو لسنوات عديدة”.

وقال سالفيني، الذي أغلق موانئ بلاده أمام سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة بمياه المتوسط، “يحدوني الامل بألا ينوي أحد تفكيك كل ما فعلته فيما يختص بقضايا الامن، المهاجرين ومكافحة مهربي البشر. لأن ذلك لن يكون تشفياً في شخص سالفيني، بل سيخلق مشكلة لإيطاليا”.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعربت مؤخراً عن شعورها بـ”القلق الشديد إزاء إقرار البرلمان الإيطالي نسخة إضافية للمرسوم الأمني إلى قانون يقضي، من بين مواد أخرى، بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون يورو على السفن الخاصة التي تقوم بعمليات انقاذ ولا تحترم الحظر المفروض على دخول المياه الإقليمية الايطالية”.