وزير المالية الايطالي السابق: إكتسبنا ثقة الاسواق والحسابات العامة في أمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الاقتصاد والمالية الايطالي السابق، جوفاني تريا اليوم الخميس أن الحكومة الجديدة “سترث تركة إدارة حكيمة للمالية وضعت الحسابات العامة في أمان تام”.

واضاف تريا، الذي تمكن من تجنب فتح المفوضية الاوروبية إجراءات عجز مفرط بحق بلاده في موازنة العام الحالي، “إكتسبنا ثقة الاسواق بفضل ما قمنا به”. وقال تريا، الاستاذ الجامعي والمحسوب على التكنوقراط في الحكومة السابقة في خطاب وداع بمقر الوزارة “أغادر وأنا مرتاح تماماً من هذه التجربة. لقد حققنا نتائج حظيت بإعتراف جميع المواطنين”.

يشار إلى أن تريا كان ضمن الوزراء السابقين “غير المرغوب فيهم” من جانب زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني الذي طالب بموازنة طموحة وأكثر جرأءة لا تلتزم، إذا تطلب الامر، بشروط المفوضية الاوروبية.

ويخلف تريا في الحكومة الجديدة القيادي في الحزب الديمقراطي، روبرتو غوالتييري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، والذي وصفت الرئيس القادم للمصرف المركزي الاوروبي، الفرنسية كريستين لاغارد، تعيينه في الحكومة الجديدة بأنه “إستثماراً ستجني ثماره إيطاليا وأوروبا على حد سواء”.