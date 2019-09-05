متحدثة أوروبية: ملتزمون بالاتفاق مع تركيا ونتابع الحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي على أنه يحترم، كما كان دائماً، كافة التزاماته، بموجب الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن اللاجئين السوريين.

وجاء موقف المفوضية هذا تعليقاً على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتهديداته باطلاق اللاجئين الموجودين على أراضي بلاده نحو أوروبا.

وفي هذا الإطار، اكدت المتحدثة باسم المفوضية على أن الاتحاد يتابع العمل مع الأتراك بشأن اللاجئين بروح من حسن النية، مشددة على أن الاتصالات مستمرة بين بروكسل وأنقرة وأن الأولى تبقى دائماً منفتحة على الحوار.

ومضت ناتاشا برتود قائلة: “سنتابع العمل لضمان استمرار المشاريع الرامية لتحسين ظروف اللاجئين السوريين والمجموعات المضيفة لهم في تركيا، وقد دفعنا فعلاً 5.6 مليار يورو من أصل المليارات الستة المتضمنة في اتفاق 2016”.

وأوضحت المتحدثة أن المبالغ المتبقية سيتم تخصيصها ودفعها قريباً