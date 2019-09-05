يونكر يؤكد دور إيطاليا الهام في النهوض بالتحديات الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بعث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم برسالة تهنئة لرئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده.

وأشار يونكر في الرسالة التي نشر نصها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن تشكيل حكومة إيطالية جديدة يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ الاتحاد.

ومضى يونكر يقول: “أنا على قناعة بأن إيطاليا ستكون قادرة على لعب دورها للنهوض بالتحديات الأوروبية، وهو ما يرقى إلى مسوؤلياتها كدولة مؤسسة للتكتل الموحد”.

وتنظر المفوضية الأوروبية بشكل إيجابي إلى تشكيل حكومة إيطالية جديدة من أجل العمل بشكل أكثر فعالية على ملفات الهجرة والنمو الاقتصادي والموازنة الأوروبية، فـ”كل هذه الملفات لا يمكن معالجتها إلا بشكل جماعي”، وفق يونكر.

وتشير مصادر أوروبية متعددة إلى وجود شعور بالارتياح في أروقة صنع القرار في بروكسل بسبب “انحسار موجة اليمين المتطرف” في عدة بلدان في التكتل.