مبعوث ترامب للشرق الأوسط يستقيل من منصبه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-أعلن مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات إستقالته من منصبه كمبعوث لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال في بيان “لقد تشرفت طوال العمر بالعمل في البيت الأبيض لأكثر من عامين ونصف العام تحت قيادة الرئيس ترامب. أنا ممتن بشكل لا يصدق لأني كنت جزءًا من فريق قام بصياغة رؤية للسلام. هذه الرؤية لديها القدرة على تحسين حياة ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم في المنطقة بشكل كبير”.

ومن جهته، قال كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر “قام جيسون بعمل هائل في قيادة الجهود المبذولة لتطوير رؤية اقتصادية وسياسية لتحقيق السلام بعد فترة طويلة في الشرق الأوسط. ساعد عمله على تطوير العلاقات بين إسرائيل وجيرانها حيث يثق به ويحترمه جميع القادة في جميع أنحاء المنطقة. إنه صديق وشريك مقرب وسوف يستمر في إحداث تأثير إيجابي على العالم”.

وبدورها ، قالت إيفانكا ترامب “سنفتقد في البيت الأبيض لطف جيسون غرينبلات ومواهبه الفريدة، وهو صديق عزيز وزميل. نحن نعلم أنه سيواصل التأثير على العالم للأفضل”.