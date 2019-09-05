سالفيني ينضم لدعوة للتظاهر ضد الحكومة أمام مجلس النواب الاثنين القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إنضم زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني إلى دعوة، أطلقها حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، للتظاهر ضد الحكومة جوزيبي كونتي الجديدة يوم الاثنين القادم، الذي سيشهد تصويتاً على منحها الثقة في مجلس النواب.

وقال سالفيني مخاطباً مناصريه، في بث مباشر عبر منصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي “يوم الاثنين القادم سيصوت مجلس النواب على الثقة وسوف تكون هناك أمام مقر المجلس وقفة إحتجاجية، بدون أعلام حزبية ومفتوحة لكل الايطاليين المحترمين الذين يشعرون بالاشمئزاز والخجل حيال هذه المتاجرة بالمناصب”، في إشارة إلى حكومة الائتلاف الجديد بين الشريك السابق، حركة خمس نجوم، والحزب الديمقراطي.

وكانت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا)، جورجا ميلوني قد دعت سالفيني إلى الانضمام إلى دعوتها الاحتجاجية، حيث كان حدد في وقت سابق السبت 19 تشرين الاول/أكتوبر المقبل موعداً للتجمهر في العاصمة روما إستنكاراً لما وصفه بـ”سرقة الديمقراطية”.