وزير الخارجية الايطالي الجديد: حوار مع الجميع دون الاستغناء عن القيم الأطلسية المشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس الدبلوماسية الايطالية في الحكومة الجديدة، لويجي دي مايو على أن “السياسة الخارجية ستكون عنصرا أساسيا في عمل هذه الحكومة”.

واضاف الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، شريكة الحزب الديمقراطي في حكومة الائتلاف الثنائي، والتي سيصوت البرلمان يومي الاثنين (النواب) والثلاثاء (الشيوخ) على منحها الثقة، على أن “الاهداف الأولوية هي المصالح الوطنية في أوروبا وفي العالم ضمن إحترام متبادل مع شركائنا” إستنادا إلى تلك “الموثوقية لبلد عظيم مثل إيطاليا وتقاليدها المعترف بها والتي تحظى بالتقدير في التوازن والانفتاح على الحوار مع الآخرين”.

وقال دي مايو في رسالة إلى دبلوماسيي بلاده “لهذا السبب، نعتزم مواجهة التحولات التي تحدث على المستوى العالمي ، والحفاظ على حوار صريح ومفتوح مع شركائنا، دون الاستغناء عن القيم الأوروبية والأطلسية المشتركة التي تميز تاريخ بلدنا”

وأعلن أنه “سيتم إيلاء أولوية للتحديات والحالات الطارئة الأكثر إلحاحًا ، مثل منطقة المتوسط ​​الموسعة وإفريقيا وقضية الهجرة ، والتي نعتزم العمل عليها من أجل أن تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر حيالها وتجاوز نظام دبلن” للاجئين. وأضاف “أفريقيا على وجه الخصوص، لم يعد من الممكن النظر إليها فقط باعتبارها مصدراً للقلق ولكن كفرصة لإنتقاء شركاء استراتيجيين جدد نعمل معهم لزيادة النمو والتنمية في بلدنا.