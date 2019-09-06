وزير الصحة الايطالي الجديد: سأطالب بزيادة الموارد في الموازنة القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الصحة في الحكومة الجديدة، روبيرتو سبيرانتسا إنه سيطالب بتوفير موارد أكبر لقطاع الصحة في موازنة عام 2020.

وقال سبيرانتسا، وهو الوزير الوحيد الذي ينتمي إلى الحزب اليساري (أحرار ومتساوون) في الجهاز التنفيذي الجديد، في تصريحات إذاعية الجمعة “لن اكتفي فقط بطلب تجنب الاستقطاعات في الموازنة القادمة بل المزيد من الموارد لقطاع الصحة”.

وشدد الوزير على “شمولية الخدمة الصحية الوطنية: بغض النظر عن مقدار ما لديك من المال، ومن أين أتيت، لون بشرتك، لا يزال يتعين أن تتمتع بالحق العالمي في العلاج”. وأضاف “هناك نقطة أخرى مهمة هي التغلب على المسافات الإقليمية والاختلافات (بين الشمال الغني والجنوب الفقير) من أجل الوصول إلى جودة الخدمات الصحية في جميع مناطق البلاد”.