تاياني: معارضة قوية ضد الحكومة الايطالية بدون صراخ في الساحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس البرلمان الاوروبي السابق، القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا)، أنطونيو تاياني، أن الحزب المعارض في إيطاليا لحكومة (حركة خمس نجوم- الحزب الديمقراطي) الجديدة لن يشارك في مظاهرات إحتجاجية ضد الحكومة أعلنها حزبا الرابطة واخوة إيطاليا بدءا من الاثنين القادم تزامنا مع التصويت على الثقة في مجلس النواب

وقال تاياني، نائب رئيس الحزب ومؤسسه سيلفيو برلسكوني، في تصريح لمحطة (سكاي نيوز24) الجمعة “سنقدم معارضة قوية وواضحه لا هوادة فيها في قبة البرلمان، لكننا لن نفعل ذلك بالصراخ في الساحات العامة”.

وأضاف تاياني “نحن نفضل وضع الغالبية الحاكمة في مواقف صعبة أمام البرلمان بشأن المحتويات بدلا من التظاهر مع 500 شخص كحد أقصى” ضد الحكومة.