المفوضية الأوروبية ترفض الانتقادات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رفضت المفوضية الأوروبية الانتقادات الموجهة من قبل ايران للاتحاد الذي عجز برأي طهران، عن تعويض آثار الانسحاب الأمريكي من اتفاق 2015 المتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية.

وكانت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، تعلق على مضمون رسالة موجهة من قبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للمسؤولة الأوروبية يشرح فيها “دوافع” ايران للتخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين مجموعة 5+1.

وعبرت مايا كوسيانيتش عن قلق الاتحاد العميق مما تقوم به ايران من انتهاكات متدرجة للاتفاق، وشددت “نحن موقفنا واضح ومتماسك، فالتزامنا بالاتفاق المذكور يرتبط بمدى احترام ايران له”، حسب كلامها.

ويقيم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المنخرطة في الاتفاق استمرارية هذه الصفقة على ضوء التزام الأطراف الموقعة عليها، بما في ذلك ايران، وضمن اطار معاهدة حظر انتشار السلاح النووي بالإضافة إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واطلقت المتحدثة نداء جديداً باسم الأوروبيين لإيران لحثها على الالتزام بكافة بنوده وعدم اتخاذ إجراءات مناقضة له.

وعبرت المتحدثة عن وعي الاتحاد بالصعوبات التي تواجهها ايران دولة وشعباً في التعامل مع آثار العقوبات الأمريكية الناتجة عن انسحاب واشنطن الأحادي الجانب العام الماضي من الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن بروكسل والعواصم الأوروبية المعنية اتخذت عدة إجراءات لتسهيل استمرار التجارة مع ايران.

وأقرت كوسيانيتش بأن الالية الخاصة، أو ما يُعرف بـ(اينستكس) قد استغرقت وقتاً طويلاً، معلنة عن إتمام أول مبادلة تجارية في إطارها، وقالت: “الأمر يسير ببطء ولكننا نتقدم”.

وكان الإيرانيون قد عبروا عن غضبهم من هذه الآلية التي لن تسمح لهم ببيع النفط بحرية وهو من المطالب الأساسية لهم للاستمرار في احترام الاتفاق.

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي لا زال يأمل على ما يبدو انقاذ الاتفاق مع ايران، قد دعا كافة الدول التي أعلنت عن مبادرات إلى تقديم معلومات إضافية عنها، مكرراً ترحيبه بأي جهد سياسي دبلوماسي يؤدي الغرض نفسه.