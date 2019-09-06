وزير خارجية إيطاليا السابق: جهود من المجتمع الدولي لمواجهة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تشيرنوبيو – طالب وزير الخارجية السابق إينزو موافيرو ميلانيزي بـ”جهود من جانب المجتمع الدولي بأسره لمواجهة مسألة الهجرة”.

وفي مداخلة خلال منتدى أمبروزيتّي، الملئتم بمدينة تشيرنوبّيو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، الجمعة، أضاف ميلانيزي، أن “السيناريو على صعيد مسألة الهجرة لا يزال معقدًا”، وذلك “لأن الجميع منقسمون في هذا السياق”.

وأشار موافيرو الى أن “الجميع يختبرون الهجرة على أنها مشكلة كبيرة وينقسمون بشأنها”، بينما “علينا بدلاً من ذلك أن نعمل معًا، سواء على صعيد بلدان المنشأ أم من ناحية بلدان المقصد”. واختتم مؤكدا أن “الأمر سوف يتطلب جهدا جماعيا هائلا من جانب المجتمع الدولي”.

يُذكر أن منتدى “البيت الأوروبي ـ أمبروزيتّي” هو مجموعة استشارية مهنية تأسست عام 1965، وطورت تدريجيا أنشطة عديدة لصالح الشركات في إيطاليا وأوروبا والعالم.