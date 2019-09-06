متحدثة أوروبية: ملتزمون بالعمل لاحترام وحدة أراضي سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي على التزامه الاستمرار في العمل لأجل احترام وحدة و سلامة أراضي الدولة السورية.

جاء هذا الموقف خلال تصريحات أدلت بها اليوم المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تعليقاً على كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته إقامة مناطق “آمنة” في الشمال السوري، وطلبه المساعدة الغربية لتحقيق ذلك.

وأشارت مايا كوسيانيتش إلى أن الاتحاد لا زال على قناعة بأن أي حل مستدام للأزمة في سورية يتطلب عملية انتقال سياسي حقيقية مبنية على قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف للعام 2012، فـ”موقفنا معروف جيداً ويجب ألا يفاجئ أحداً”، حسب كلامها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رد أمس على انتقادات الرئيس التركي وتهديده بفتح أبواب بلاده للاجئين للتوجه إلى أوروبا التي لم تقدم له، كما قال، المساعدات اللازمة.

وأشار الأوروبيون إلى أنهم ينفذون التزاماتهم بموجب الاتفاق المبرم مع انقرة عام 2016 بخصوص اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا، وأنهم دفعوا 5,6 مليار يورو من أصل المليارات الستة المنصوص عنها في الاتفاق.

وأكد المسؤولون الأوروبيون على استعدادهم الاستمرار في الحوار والعمل مع الجانب التركي بروح من حسن النية والإرادة الطيبة.