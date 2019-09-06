وزيرة النقل الإيطالية: إنقاذ الأرواح ليس جريمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة البنية التحتية والنقل الإيطالية باولا دي ميكيلي إن “إنقاذ الأرواح ليس جريمة”، في إشارة الى إنقاذ المهاجرين بحراً.

وأضافت الوزيرة دي ميكيلي (من الحزب الديمقراطي)، في تصريحات متلفزة الجمعة، أنه على صعيد المهاجرين والموانئ المغلقة “هناك جانبان: نطاق مدى تدخل الوزراء، الذي نعتقد أننا سنستخدمه”، ثم “نطاق تعديل المراسيم الأمنية، التي توصلنا إلى اتفاق بشأنها قبل التمكن من تحديد هيئة الحكومة”، والذي “يرتبط برسالتين تلقيناهما من رئيس الجمهورية”، سيرجو ماتّاريلا.

وأوضحت الوزيرة التي كانت مفوضة أوروبية سابقة، أن “تلقّي تلك الملاحظات يفرض بالفعل توضيحًا لبعض الأشياء التي يمكننا القيام بها، والتي وضعناها في الاعتبار بالفعل”، هو “التوضيح النهائي تشريعياً، بأن إنقاذ الناس ليس جريمة، بل إنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله”.

وتابعت دي ميكيلي، “نحن ندرك أن هذه قضية وطنية، وأنه بدون سياسة أوروبية جديدة لمساعدة بلد مثل إيطاليا، فإن الخطر الذي نواجهه هو الدخول في نطاق التواصل الذي ينتمي للأقلية الحالية”. واختتمت مؤكدة “سنكون بمستوى هذا التحدي، لأننا نعلم أن الحوار ممكن مع أوروبا في هذه القضية اليوم. حوار جاد يتيح لنا أن نحظى بالتضامن الذي تستحقه إيطاليا من جانب أوروبا”.

يذكر أن منصب وزير النقل والبنية التحتية، ينطوي على تخويل لصاحبه بإدارة نشاط قوات خفر السواحل أيضاً.