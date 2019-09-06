المفوضية الأوروبية: مصير عملية صوفيا سيحدد نهاية الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بأن مصير عملية صوفيا البحرية، التي أطلقت عام 2015، سيُحدد من قبل الدول الأعضاء نهاية الشهر الحالي.

وأوضحت مايا كوسيانيتش أن المناقشات بدأت بشأن إمكانية استمرار العملية وأدواتها وتفويضها، بين ممثلي الدول الأعضاء، دون إعطاء أي تفاصيل عن مسيرة هذه النقاشات.

وألمحت المتحدثة الى أن العملية لا تزال مستمرة على الرغم من إيقاف إمكانياتها البحرية قبل أشهر بسبب عدم قدرة الدول الأعضاء على تلبية طلب إيطاليا بتعديل نظامها التشغيلي.

وقد أُطلقت صوفيا في عام 2015، بدعم من موغيريني، وكُلفت بمهمة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط وتعقب المهربين بالإضافة إلى انقاذ المهاجرين.

وقد أُوكل للبعثة فيما بعد مهمة تدريب عناصر خفر السواحل الليبية لتمكينهم من ضبط الحدود البحرية لبلادهم، وكذلك مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح لليبيا.