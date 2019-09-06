مقتل فلسطيني على حدود غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن “فتى فلسطيني قتل اليوم برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات قرب حدود قطاع غزة”.

وقالت وزارة الصحة في غزة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، إن “علي سامي علي الأشقر البالغ من العمر 17 عاما استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن “فلسطينياً آخر قتل برصاص الجيش الاسرائيلي دون مزيدا من التفاصيل”.

هذا وسبق لوزارة الصحة الفلسطينية أن ذكرت أن “الطواقم الطبية تعاملت مع 5 اصابات منها اصابة بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة”.

يذكر أن المواجهات كانت قد تجددت اليوم.