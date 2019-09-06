المفوضية الأوروبية تعيد التأكيد على ضرورة اصلاح نظام الهجرة واللجوء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعادت المفوضية الأوروبية التأكيد على ضرورة العمل من أجل مراجعة وتطوير نظام دبلن للهجرة واللجوء في أوروبا.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، إلى وجود عدة مقترحات لإصلاح هذا النظام يتعين المصادقة عليها.

وكانت الحكومة الإيطالية الجديدة قد أعلنت عزمها التقدم على هذا المسار، قائلة إن “هناك اتصالات مع كل الأطراف بشأن نظام الهجرة واللجوء”، وفق كلامها.

لكن المتحدثة نفت وجود اتصالات جديدة “نوعية” مع الحكومة الإيطالية الجديدة حول هذا الموضوع.

وكانت المفوضية الأوروبية برئاسة جان كلود يونكر، التي سينتهي تفويضها رسمياً بنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، قد عجزت على مدى السنوات الخمس الماضية عن تمرير إصلاحات خاصة بنظام الهجرة واللجوء بشكل يجعله أكثر واقعية وعملية.

هذا وسيكون إصلاح نظام دبلن للهجرة واللجوء من أهم التحديات التي ستواجهها الرئيسة المنتخبة للمفوضية أورسولا فون دير لاين.