شركة إينيل للطاقة: التنحي والفرص والفرص لتحديث الاقتصاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت شركة (إينيل) الإيطالية للطاقة إن “التخلص من الكربون يمثل فرصة عظيمة لتحديث الاقتصاد الأوروبي، تنشيط القطاع الصناعي وضمان نمو مستدام ودائم”.

وفي مداخلة خلال منتدى أمبروزيتّي، الملئتم بمدينة تشيرنوبّيو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، الجمعة، أضاف الرئيس التنفيذي لـ(إينيل) فرانشيسكو ستارتشي، أنه “أمام جيل متجدد بشكل متزايد، لن يسمح لنا بمجرد الاختراق التدريجي للكهرباء في نظام الطاقة، لا بنزع الكربون عن القطاعات الأكثر تلويثًا للاقتصاد تاريخياً”.

وتابع “بل، وكذلك خلق قيم وطرق جديدة، عبر تقديم خدمات جديدة للمستهلكين، الذين يمثلون بشكل متزايد، اللاعبين المركزيين في نظام الكهرباء”. لذلك “فمن الضروري أن يتم تقاسم فوائد التحول في توليد الطاقة، ترافقه تدابير واسعة النطاق تجمع في طياتها جوانب مناخية، طاقية، بيئية، صناعية واجتماعية”.