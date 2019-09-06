لسان حال الفاتيكان: بوادر مستجدات من جانب الحكومة الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال لسان حال الفاتيكان، صحيفة (أوسيرفاتوري رومانو) إن “أول اجتماع لمجلس الوزراء انعقد بعد ظهر أمس من قبل جوزيبي كونتي، أطلق بعض العلامات لجِدة ما”.

وتحدث الصحيفة الرسمية للكرسي الرسولي عن الإجتماع الأول لمجلس اللوزراء بعد أداء القسم الدستورية لحكومة كونتي الثانية، قائلة إنه “لم يكن مجرد اجتماع رسمي لتعيين وكلاء الوزراء دون حقيبة، ولتعيين ريكاردو فراكارو وكيلاً لرئاسة الجمهورية”، بل “كان فاعلا أيضًا من خلال بعض القرارات المهمة. أولاً وقبل كل شيء ، إضفاء الطابع الرسمي على الإشارة الى باولو جنتيلوني، ممثلاً لإيطاليا في محافل المفوضية الأوروبية”.

وتابعت الصحيفة الناطقة باسم الفاتيكان، “لقد قررت الحكومة أيضًا الطعن بالقانون الخاص بمقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا، الذي ينتهك صلاحيات الدولة المختلفة، يعرض المستويات الصحية الأساسية للخطر، وقبل كل شيء، يمارس التمييز ضد المهاجرين”.