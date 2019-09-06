برودي: متفائل بخروجنا من حالة الجنون إزاء مسألة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تشيرنوبّيو – قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي إنه “بالنسبة للمهاجرين، من الضروري الوصول إلى وضع نهاية لمعاهدة دبلن، التي تم إبرامها عندما كانت الهجرة ذات أهمية ضئيلة”.

وفي مداخلته خلال منتدى أمبروزيتّي، الملئتم بمدينة تشيرنوبّيو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، الجمعة، أضاف الإقتصادي المخضرم والرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية، أنه “ليس من الجيد الاعتقاد بأن أول دولة يصل إليها المهاجر يجب أن تُبقي عليه”، وأردف “أنا مقتنع بأننا قادرون على تجاوز هذا الأمر”، حيث “ستكون هناك اتفاقات وتخصيص حصص، لكنني متفائل للغاية بأننا سنخرج من حالة الجنون هذه”.

ووفقًا لبرودي، فإن “المشكلة تكمن في أن دول جنوب أوروبا لم تمارس السياسة معًا أبدًا”، وأن “هذا الأمر، تسبب ببعض السُبات لسياسة منطقة المتوسط”. وتابع “ذكر أنه قبل مائة عام كان هناك مئات آلاف الإيطاليين يعيشون على الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وهذا يجعلنا نتنفس الصعداء”.

وخلص رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق متسائلا “كيف يمكننا التفكير في إحياء الجنوب دون إقامة علاقات مع دول جنوب البحر المتوسط؟”.