رئيس النواب الإيطالي: البرلمان كان مركزيا في حل أزمة الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو إن البرلمان كان أساسياً في مجال حل الأزمة الحكومية في البلاد.

وأضاف فيكو في مداخلة خلال لقاء برلمانيي مجموعة السبع، الملتئم في بريست (فرنسا) الجمعة، “أنا مرتاح لأن الأزمة الحكومية في بلدنا قد تم حلها”، وأن “البرلمان قد لعب في ذلك دوراً رئيسياً وله دوره مركزياً”، لذلك “فإن مركزية البرلمان كان في حل الأزمة الحكومية عنصراً أساسياً أيضًا”.

وخلص رئيس مجلس النواب الى القول “عندما تعمل البرلمانات بشكل جيد وتتجاوب مع ما يحدث، فإن هذا يعني أن الديمقراطية قوية ونشطة وتشكل فأل خير للجميع”.