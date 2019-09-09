المفوضية: لا يمكن الاتفاق على إعادة توزيع المهاجرين قبل إنزالهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – كررت المفوضية الأوروبية التأكيد على استعدادها التنسيق مع الدول الأعضاء بشأن عمليات توزيع المهاجرين، حتى قبل أن تدخل سفن الإنقاذ مرافئ الدول التي تقبل إنزالهم.

وكانت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ترد على سؤال بشأن اقتراح إيطالي بضرورة التوصل إلى خطة لإعادة التوزيع حتى قبل أن تدخل سفن الإنقاذ موانئ الإنزال، حيث نوهت بأنه ” لا توزيع بدون انزال. هذا منطقي”، وفق كلامها.

وتحفظت ناتاشا برتود على التعليق مباشرة على الاقتراح الإيطالي، مذكرة بأن بروكسل لا تمتلك صلاحية تحديد ميناء الإنزال، إذ تنحصر مهمتها بالتنسيق بين الدول لتوزيعهم.

وأكدت برتود أن المفوضية تعمل، حسب طلب وجه لها، منذ يوم الجمعة الماضي على تنسيق عمليات توزيع مهاجرين تم إنقاذهم على متن سفينة آلان كردي.

أما بخصوص سفينة أوشن فايكنغ، فأكدت المتحدثة أن المفوضية تراقب الوضع عن كثب ولكنها لم تتلق أي طلب للتدخل