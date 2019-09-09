كونتي: حرص على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حرص بلاده على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الناتو والولايات المتحدة والمَحاور الأساسية في العالم.

وفي كلمته قبيل التصويت على الثقة، في قاعة مجلس النواب، بقصر (مونتيشيتّوريو) الاثنين، أضاف كونتي أنه “على صعيد السياسة الخارجية، وبشكل أعم، أعتقد أن على إيطاليا أن تواصل السير على طول هذه المحاور الأساسية الثلاثة، التي يفرضها علينا التاريخ، الجغرافية والتقاليد السياسية والثقافية”، وذلك “دون أن نغفل الفرص والتحديات التي تطرحها المحاور الدولية الجديدة”.

وأشار رئيس الحكومة الى أن “هذه المحاور، بالإضافة إلى مسؤوليتنا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فهي، وكما هو معروف، العلاقات عبر الأطلسي، التي تأتي نتيجة طبيعية لانتمائنا إلى الناتو، والصلات الأساسية مع الولايات المتحدة”، الى جانب “الاستقرار والتنمية في منطقة المتوسط الموسع”.