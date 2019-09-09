مساعدات أوروبية للأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تبنت المفوضية الأوروبية مقترحاً لبرنامج جديد للمساعدة المالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو.

وتهدف هذه المساعدة المقترحة إلى تقديم دعم إضافي لعملية الإصلاح الجارية في الأردن والمساهمة في خلق فرص عمل وتحقيق النمو وتنشيط الاستثمار، وذلك عبر قروض منخفضة الفائدة وطويلة الأجل.

ويستند البرنامج الجديد إلى برامج عمل سابقة صرف الاتحاد الأوروبي من خلالها مبلغ 380 مليون يورو لصالح الأردن منذ عام 2011.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن السلطات الأردنية تنفذ بكفاءة البرامج التي تساهم بروكسل في تمويلها، ما ينعكس إيجابا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وتعليقاً على القرار، قال المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي: “لقد قطع الأردن خطوات كبيرة في عملية الإصلاح ولكن معالجة الصعوبات الاقتصادية تتطلب تعاوناً وثيقاً مع السلطات”.

ويرى الأوروبيون أن تبني البرنامج الجديد هو تعبير صريح عن التزامهم الاستمرار في دعم الأردن لتقوية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الداخلي.

وكان الاتحاد قد خصص للأردن مبلغ يصل إلى أكثر من 2,2 مليار يورو منذ عام 2011، وذلك لمساعدته على التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.

وبالإضافة إلى الاستجابة لآثار الأزمة السورية، يشمل التمويل الأوروبي للأردن مساعدات إنسانية واقتصادية طويلة المدى في مجالات التعليم والصرف الصحي والصحة العامة.