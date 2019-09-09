كونتي: حاجة لتضامن أوروبي بشأن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن هناك حاجة الى تضامن من جانب الإتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين.

وفي كلمته قبيل التصويت على الثقة، في قاعة مجلس النواب، بقصر (مونتيشيتّوريو) الاثنين، أضاف كونتي أنه “فيما يتعلق بالهجرة، لم يعد بإمكاننا الاستغناء عن تضامن فعال بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”، فـ”لقد اقتصر الأمر على الإعلان عن هذا التضامن حتى الآن، لكنه لم يتحقق بعد”.

وتابع رئيس الحكومة، “لقد قدّمت رؤيتنا هذه للزعماء الأوروبيين الرئيسيين بقناعة، وسأواصل القيام بذلك في الحكومة الوليدة، في العلاقات مع الدول الشريكة ومؤتمرات القمة الأوروبية الجديدة، منذ هذه الساعة، بمبادرات ملموسة ينبغي لها أن تجعلنا نخرج، في جملة أمور، من إدارة خليقة بحالات الطوارئ”، في إشارة الى ملف الهجرة.

وذكر رئيس الوزراء أنه “على هذا الصعيد، تعمل هياكلنا بالفعل”، وكذلك “من خلال إجراءات واضحة ومتسقة مع مقاربتنا لهذه القضية أيضًا، كإنشاء ممرات إنسانية أوروبية على سبيل المثال”.

وخلص كونتي الى القول “إن الاتصالات التي بدأت على الفور مع رئيس المفوضية الأوروبية الجديد أورسولا فون دير لاين، مكنتنا بالفعل من تحديد نقاط التقاء واعدة للغاية”، في ملف الهجرة ذاته.