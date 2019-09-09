وزير الخارجية الايطالي يرغب في لقاء نظيره الفرنسي بـ”أقرب وقت ممكن”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الخارجية في الحكومة الايطالية الجديدة، لويجي دي مايو عن رغبته في مقابلة نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان “في أقرب وقت ممكن”، وذلك “لمناقشة التحديات المشتركة على المستويين الأوروبي والدولي بطريقة إيجابية وبناءة”، حسبما نقلت عنه مصادر دبلوماسية إيطالية

ويأتي ذلك غداة تصريحات إذاعية للوزير الفرنسي أعلن فيها أنه راسل “زميله الجديد” دي مايو، وقال “في إيطاليا، هناك حكومة جديدة تبدو أكثر تصميماً على وجود علاقات أكثر إيجابية مع فرنسا”. وأضاف في إشارة إلى التوتر الذي شاب العلاقة بين البلدين خلال حكومة جوزيبي كونتي الأولى “بعد ما حدث، نأمل أن تكون هناك علاقات بناءة أكثر”.

وكانت فرنسا قد سحبت سفيرها لدى روما في شهر شباط/فبراير الماضي وأعادته بعد أسبوع، إثر تصاعد الازمة بين الحكومتين في أعقاب تصريحات معادية من جانب مسؤولين إيطاليين، من بينهم دي مايو نفسه وحليفه السابق في الحكم ماتيو سالفيني، لسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان لو دريان قد إنتقد بشدة زيارة دي مايو لباريس مطلع شباط/فبراير الماضي للقاء قادة حركة السترات الصفراء الاحتجاجية، حيث قال إنها “وقعت خارج أي إطار دبلوماسي، والذي بموجبه يتعين على الوزير إبلاغ سلطات البلد التي يزورها”، مضيفاً “لماذا التقى دي مايو شخصاً كان يحض ولا يزال على التمرد. لقد تجاوز الحد”.