نتنياهو: إيران “دمرت موقعاً نووياً” بعد أن اكتشفته الاستخبارات الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفت المزيد من “المواقع النووية السرية الإيرانية” وأن أحد أهمها هو منشأة لتطوير الأسلحة النووية في منطقة آباده، إلى الجنوب من اصفهان.

واضاف في مؤتمر صحفي إن النظام الإيراني قام بهدم هذا الموقع في شهر تموز/يوليو الماضي بعد أن ادرك بأن إسرائيل اكتشفت الموقع.

واستخدم نتنياهو صورا التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية، “تُظهر أن إيران قامت بإخلاء هذه المنشأة بعد أن علمت بأن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفتها”.

وقال نتنياهو “قبل عام ونصف، كشفنا الأرشيف النووي السري الإيراني الذي أظهر أن إيران كانت تطور خمسة رؤوس حربية نووية في أوائل عام 2003. وفي العام الماضي، كشفنا عن مستودع إيران النووي السري في توركوز آباد والذي استخدمته إيران لتخزين المواد والمعدات لبرنامجها النووي السري”.

وأضاف “حتى قبل ذلك، عرفت إيران أننا كنا نراقبهم حتى قاموا بتطهير الموقع، لقد قاموا بتطهيره من هذه القدرات، ثم قاموا بالفعل بتغطية الموقع،هذا هو التستر الفعلي. وضعوا الحصى عليه لمحاولة إخفاء آثارهم، لكنهم لم ينجحوا، فقد عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار يورانيوم خبأته إيران في هذه المواقع. هذا انتهاك مباشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية “.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى انه “في وقت سابق اليوم، طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالإجابة على أسئلتها بشأن هذه الانتهاكات ورفضت إيران ذلك”.

وقال”نكشف اليوم أنه تم الكشف عن موقع نووي سري آخر في الأرشيفات التي أتينا بها من طهران، في هذا الموقع ، أجرت إيران تجارب لتطوير أسلحة نووية، هذا هو الموقع بالقرب من ابادة جنوب اصفهان،عندما أدركت إيران أننا كشفنا عن الموقع ، إليك ما فعلوه: لقد دمروا الموقع. لقد محوه للتو. هنا أجروا تجارب نووية على الأسلحة النووية. لقد دمروا الأدلة أو حاولوا على الأقل تدمير الأدلة”.

وأضاف”هذا ما يجب أن أقوله لطغاة طهران: إسرائيل تعرف ما تفعلوه، وإسرائيل تعرف متى تفعلوه ، وإسرائيل تعرف أين تفعلون ذلك. سوف نستمر في فضح أكاذيبكم. ما نراه هو نمط ثابت من الأكاذيب والخداع والانتهاكات الإيرانية”.

ودعا نتيناهو المجتمع الدولي إلى “الاستيقاظ لإدراك أن إيران تكذب بشكل منهجي”. وقال “أدعو المجتمع الدولي للانضمام إلى عقوبات الرئيس ترامب لممارسة المزيد من الضغط على إيران. الطريقة الوحيدة لوقف مسيرة إيران نحو القنبلة وعدوانها في المنطقة هي الضغط والضغط والمزيد من الضغط”.