ترجيح تسمية الإيطالي جينتيلوني مفوضاً للشؤون النقدية والاقتصادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بروكسل- رجحت مصادر في المفوضية الاوروبية تسمية رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، باولو جينتيلوني مفوضاً للشؤون النقدية والاقتصادية في الجهاز التنفيذي الاوروبي الجديد بقيادة الألمانية أورسولا فون دير لاين.

واستبعدت تلك المصادر تسمية جينتيلوني (رئيس الحزب الديمقراطي الايطالي) أيضاَ نائباً لرئيسة المفوضية، وذلك لأن المفوض الحالي للشؤون النقدية والاقتصادية، الفرنسي بيير موسكوفيتشي، لم ينل هذا المنصب.

ومن المقرر أن تعلن فون دير لاين غداً الثلاثاء رسمياً عن توزيع الحقائب بين المفوضين الجدد للدورة الجديدة 2019-2023، والذين لن يتمكنوا من ممارسة مهامهم بشكل رسمي مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، قبل حصولهم على موافقة كل من المجلس الوزاري والبرلمان الأوروبيين.