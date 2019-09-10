فون دير لاين: جينتيلوني يتمتع بخبرة كبيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، على قناعتها، بأن المفوض مكلف الشؤون النقدية والاقتصادية، الايطالي باولو جنتيلوني “يتمتع بخبرة واسعة”، ويمتلك “معرفة واسعة” بالمشاكل والتحديات التي نواجهها في أوروبا.

وكانت فون دير لاين تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل لعرض طاقم المفوضية الجديدة للفترة ما بين 2019-2024.

وأوضحت أن جينتيلوني سيتعاون مع غيره من أعضاء المفوضية ما سيؤدي إلى التقدم بروح أوروبية جماعية في ملف هام مثل الموازنة.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى انها تحدثت مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وكذلك مع جينتيلوني بشأن موازنة إيطاليا لعام 2020.

واعتبرت أن وزير المالية الإيطالي الجديد يعي جيداً ما تنتظره بروكسل من روما بشأن موازنتها، ” سنرى مشروع الموازنة الإيطالية أولاً وبعد ذلك نتخذ الموقف المناسب” وفق كلامها.

وكان منتقدو فون دير لاين، قد أعتبروا أن شكل التعيينات الحالية جاء نتيجة ضعفها وعجزها عن مقاومة زعماء الدول الأعضاء، على حد وصفهم.