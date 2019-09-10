بونينو: تيارنا سيصوّت ضد الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصفت وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة إيمّا بونينو الحكومة الجديدة بـ”الشعبوية بطريقة مختلفة”، ولذلك، فإن “تيار (+ أوروبا) سيصوّت ضد الثقة بالحكومة”.

وأضافت القيادية في التيار المؤيد لأوروبا، في مداخلتها بمجلس الشيوخ خلال النقاش السابق للتصويت، أن “برنامج جوزيبي كونتي الذي قرأه أمس في قاعة مجلس النواب، لم يكن موسوعيا فحسب”، بل كان “كتاب أحلام ومعرضًا للبديهيات، رائع ووفير”، والذي “كانت والدتي ستقول عنه، إن هناك وسع البحر بين القول والفعل”، وأنه “بالنسبة لي ولـ(+ أوروبا)، هناك وسع المحيط”.

ثم توجهت بونينو بالحديث الى وزير الخارجية الجديد لويجي دي مايو، محذّرة من أنه “لا يمكن تحويل مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) إلى مقر لحزب أو لحكومة ظل”. ورأت أن “برنامج الحكومة يجب أن يشير أيضاً إلى الموارد والأولويات”، بينما “يبدو أنه يخاطر بكونه برنامج حكومة شعبوية بطريقة مختلفة، ولهذا السبب، سنصوت في (+ أوروبا) ضده”.