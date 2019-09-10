رئيس وزراء إيطالي أسبق: سأصوّت بالثقة للحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس وزراء إيطالي أسبق “سأصوّت بالثقة” لحكومة كونتي الثانية، لكن “من الضروري أن أرى من خلال الحقائق أن هناك تغييراً في التوجه بالفعل”.

وأضاف رئيس الحكومة الأسبق والسيناتور مدى الحياة ماريو مونتي، في مداخلة بقاعة مجلس الشيوخ، الثلاثاء، “سأصوت على الثقة وسأقيم التدابير المنفردة من وقت لآخر”.

وأوضح مونتي في كلمته أمام رئيس الوزراء جوزيبي كونتي “من حيث الاتساق، أعلن أنني أشعر بالحرج اليوم وأنا اعبر عن رأي بشأن حكومتك الجديدة”، متسائلا “فهل يجب أن أكون متسقًا مع نفسي أم الحفاظ على الإتساق مع الآخرين؟”، وإن “كنت متسق مع نفسي فسأصوت لصالحك”.

وتابع “من ناحية أوروبا والاقتصاد، أنا مندهش وراضٍ، إما إن كان علي أن أعبر عن نفسي بشأن الاتساق الذي لوحظ، فلن أصوت إلا ضد الحكومة”، مبينا أن “هذه الأغلبية وهذه الحكومة تأتي نتيجة معدل غير مسبوق من التحول من جانب أحد حزبي الأغلبية”، وعلى الرغم من ذلك “علي أن أرحب بالبرنامج لأنه أقرب إلى ما أجده مفيدًا لإيطاليا”.

عندئذ، سأل مونتي كونتي وخمس نجوم: “هل النقطة هي المصداقية التي توجه صوتي. وهل هناك لديكم وفي حركة خمس نجوم إعادة تفكير عميقة وصادقة بما فيه الكفاية؟”. وأردف “لقد قررت المطالبة بإتساق أكبر من نفسي ومن الآخرين، وبالتالي أن أضع نفسي على المحك بموقف منفتح وداعم للثقة”، واختتم بالقول “لكنني أؤكد كثيرًا أنه لا غنى عن أن نرى في الحقائق أن هناك تغييراً في التوجه بالفعل”.