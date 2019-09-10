ترحيب أوروبي بموافقة ورواندا على استقبال مهاجرين عالقين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحبت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتوقيع كل من الاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ودولة رواندا، لمذكرة تفاهم لإنشاء آلية لإجلاء المهاجرين وطالبي اللجوء من ليبيا.

وأثنت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على ما وصفته بـ”كرم” دولة رواندا.

وشدد الأوروبيون على ضرورة تسريع العمل من أجل التعامل مع الاحتياجات الطارئة للمهاجرين العالقين في ليبيا.

وطالما كررت بروكسل لموقفها الداعم للعمل الجماعي الجاري بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والاتحاد الأفريقي وبعض دول القارة من أجل حل مشكلة المهاجرين في ليبيا.

كما يعمل الاتحاد الأوروبي مع المنظمات الدولية نفسها من أجل تحسين حياة المهاجرين المتواجدين في مخيمات اللجوء في ليبيا والذين يعيشون في ظروف بالغة السوء، وذلك بانتظار اغلاق هذه المخيمات نهائياً.