سالفيني: جينتيلوني مفوض أوروبي خاضع للرقابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف زعيم حزب الرابطة المعارض، ماتيو سالفيني تسمية رئيسة المفوضية اورسولا فون دير لاين لرئيس الوزراء الايطالي الاسبق، باولو جينتيلوني مفوضاً للشؤون الاقتصادية بـ”الخديعة”.

وقال في تصريح للصحفيين الثلاثاء “انتظروا قبل أن تحتفلوا”، لأن “جينتيلوني سيفعل كل شيء باستثناء إيلاء إهتمام خاص بإيطاليا” في أروقة المؤسسات الاوروبية ببروكسل.

ووفق سالفيني، الذي وصف في وقت سابق الحكومة الجديدة بأنها “ولدت في بروكسل وباريس وبرلين “، فإن جينتيلوني “سيكون مفوضا أوروبياً خاضع للرقابة من أحد الصقور: فالديس دومبرفيسكس، النائب التنفيذي لرئيسة المفوضية” فون دير لاين.

وقال سالفيني موجهاً حديثه للإئتلاف الحكومي الجديد (حركة خمس نجوم-الحزب الديمقراطي) “إذا كنتم قد بعتم المصلحة الوطنية من أجل منصب في أوروبا فإنكم ترتكبون خطأ، لأن رئيس الوزراء (جوزيبي) كونتي تعرض للخداع”، إلا أنه أضاف “آمل ألا أكون مخطئًا وفي هذه الحالة سأحتفل”.