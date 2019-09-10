الحكومة الايطالية تنال ثقة مجلس الشيوخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نالت الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي ثقة مجلس الشيوخ في تصويت مساء اليوم الثلاثاء، حيث صوت لصالحها 169 برلمانيا، مقابل رفض 133، بينما امتنع 5 أعضاء من الشيوخ عن التصويت.

وكانت حكومة إئتلاف (حركة خمس نجوم-الحزب الديمقراطي) المطعمة بوزير من حزب (أحرار ومتساوون) اليساري قد حظيت بثقة مجلس النواب مساء أمس الاثنين.

وفي خطابه قبل التصويت على الثقة في مجلس الشيوخ، قال كونتي موجها حديثه لقوى المعارضة: “أنا واثق من أن هناك من يرغب في تقديم مساهمته، لأن ما سننجح في بنائه في هذه الدورة التشريعية سيبقى في مصلحة الجميع”.