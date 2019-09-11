مصرفي إيطالي: اقتصاد البلاد سيتحسن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب مصرفي إيطالي عن الإقتناع بأن الاقتصاد في بلاده لا بد له أن يتحسن.

وأضاف المصرفي إينّيو دوريس في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، الأربعاء “لقد تباطأت إيطاليا بالفعل، وبسببنا، تتباطأ ألمانيا أيضاً”، وعلى الرغم من ذلك “أرى في الاقتصاد علامات لأجسام مضادة حقاً”، والتي “كما هي الحال دائمًا، تنشط تلقائيًا”، لذلك “يجب علينا اغتنام هذه الفرصة”.

وأشار دوريس الى أن “الاقتصاد ليس علمًا دقيقًا، وهو يرتبط بالخيارات التي تقوم بها السياسة أيضًا”، مستدركاً “أعتقد أن الوضع مقدر له أن يتحسن”. وأردف “لسوء الحظ أن السياسة مرتبطة بأيديولوجية، وتمتلك سلوكاً يشبه سلوك المشجعين الرياضيين”.

وأوضح المصرفي أن “مشجعيَن لفريقين مختلفين إن تابعا لقطة ما في حركة بطيئة، فسيريان شيئين مختلفين”. هكذا “إذا قلنا أننا لا نهتم بالأسواق التي تُقرضنا الأموال، وإن لم نصمم البنية التحتية التي تحتاجها البلاد من حيث المبدأ، فلا يمكننا أن نتفاجأ بالعواقب”، فهذه الأمور “هي ما تكبح أو تعجل الفارق في عائدات السندات”.

وذكر دوريس أن “وضع الأموال في جيوب العمال يجعلهم أكثر ميلاً للاستهلاك”، لكن “بعد ذلك مباشرة، من الضروري تسهيل عمل أولئك الذين يخلقون الوظائف والشركات، وإعطائهم الحوافز أيضًا”. واختتم بالقول “لأن هذا يخلق الرغبة بالبحث عن الفرص الاستثمارية، مما يزيد الإيرادات، يطلق الموارد المخصصة للاستثمار العام، طالما كان المرء يريد ذلك”.