برلماني إيطالي: نظرة الشعب غير منغلقة تجاه المسلمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي إن “استطلاعاتنا تُظهر رؤية غير منغلقة من جانب الإيطاليين للمسلمين في أوروبا”.

وكتب أدولفو أورسو، رئيس مؤسسة (Farefuturo) المُعدّة لتقرير عام 2019 حول أسلمة أوروبا، في مقال تعليقي على التقرير، أن “ما تزال هناك ثقة بقدرة المسلمين على الاندماج، على الرغم من بروز وعي واضح بمدى خطورة إخضاع النساء في الثقافة الإسلامية”، وهي “القضية التي تبدو الأكثر أهمية ورمزية على أية حال”.

وتابع أورسو وهو نائب رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، في تعليقه على التقرير الذي سيتم تقديمه عصر الأربعاء بمقر مجلس الشيوخ، قصر (مداما)، أن “الإيطاليين يعارضون إلى حد كبير تنفيذ استثناءات تشريعية، تلبية لاحتياجات المسلمين، كالسماح بتعدد الزوجات على سبيل المثال”.

وخلص أورسو الى القول إن الإيطاليين “يطالبون في الواقع بالامتثال التام (من قبل المسلمين) للقوانين المعمول بها، دون استثناء”، أي “التعايش والإندماج، وليس الخضوع”.