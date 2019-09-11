كونتي يدعو لتغريم الدول الاوروبية الرافضة لتقاسم اعباء إستقبال المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أنه طالب خلال اجتماع عقده في بروكسل مع كل من رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك والرئيسة المنتخبة للمفوضية أورسولا فون دير لاين، إلى فرض غرامات مالية على الدول الاعضاء التي ترفض تقاسم أعباء إستقبال المهاجرين.

وقال كونتي للصحفيين في أعقاب اللقاء إنه ينبغي على “أولئك الذين لا يشاركون في إعادة توزيع المهاجرين على المستوى الأوروبي أن يعانوا ذلك وإلى حد كبير من الناحية المالية”.

وأضاف رئيس الوزراء الايطالي في أول زيارة لبروكسل بعد نيل حكومته الجديدة ثقة البرلمان، “علينا عمل المزيد بشأن إعادة المهاجرين (الذين لا يحق لهم البقاء في أوروبا) إلى أوطانهم بمساعدة الاتحاد الأوروبي ، فنحن نولي اهتمامًا كاملاً بهذا أيضًا”. وقال “لا يمكن أن نشعر بالرضا نحن في إيطاليا عن نظام الإعادة الحالي. ينبغي إدارته على المستوى الأوروبي ودمج الاتفاقيات (الثنائية مع بلدان المنشأ) لكي تكون على المستوى الأوروبي، ولا يمكن أن يعهد ذلك إلى الدول فرادى، مثل إيطاليا”.